Kağıthane’de artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların Anka Sokak içerisindeki bir markette soygun yaptığını tespit etti. Olay yerine gelen polislerle hırsızlar arasında çıkan çatışmada, bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerden bir tanesi yaralı olarak ele geçirildi. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kağıthane’de polisle hırsız arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralandı
30.12.2017 - 21:29 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane’de bir markette soygun yapan hırsızlarla polis arasında çıkan çatışmada bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : kağıthane,polis,hırsız,
532246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532246.aspx
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