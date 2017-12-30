Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Türkiye genelinde yapılan “Güven Huzur Uygulaması”nın ardından bugün de İstanbul’un 39 ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Yılbaşı öncesi ve sonrasında olası asayiş ve terör olaylarına karşı önlem almak için 100 farklı nokta gerçekleştirilen uygulamada bin 200 polis görev aldı. Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli yer aldı. Uygulamada şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen noktalarda uygulama yapan ekipler el çantası, valiz ve araçlar üzerinde inceleme yaptı.

Bin 200 polisin katıldığı geniş kapsamlı “Yeditepe Huzur Uygulaması”nın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenilirken, gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopterinin de havadan destek verdi.