Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yıl öncesi kentte geçtiğimiz yıl İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bombalı saldırısında şehit olan Adanalı polis memuru Adem Oğuz’un adını taşıyan ‘Şehit Polis Memuru Adem Oğuz Huzur ve Güven Uygulaması’ düzenledi. Kent genelinde 31 noktada asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan bin 850 polisle sabah 08.00’da başlayan uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi. Uygulamada gruplar halinde ayrılan ekipler, kentteki eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptı. Trafik uygulamalarında ise, durdurulan araçların içleri dedektör köpeklerince aranırken, polis ekipleri de araç sürücüleri ve yanında bulunan yolcuların üzerlerini aradı.

Trafik uygulamalarında 6 bin 75 araç kontrol edilirken, 22 aranan araç yakalandı. 10 araçta uygulamada trafikten men edildi. 57 araca ise 59 bin 250 TL para cezası uygulandı. Öte yandan uygulamada 14 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 14 şarjör ile 118 adet dolu fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait 42 adet dolu fişek ele geçirildi. 1 adet sustalı diye tabir edilen kesici ve delici alette araçlarda yapılan uygulamada bulundu.

Ayrıca 30 adet ectasy cinsi uyuşturucu hap, satışa hazır 145 fişek, 218 gram esrar ve 2 bin 716 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada ise, 11 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, yapılan idari işlemler sonucu 25 bin 540 TL para cezası kesildi. 8 işyerine de idari işlem uygulandı. Uygulama genelinde 13 bin 856 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 71 aranan şahıs yakalandı.

“Uygulamalarımız devam edecek”

Trafik uygulamalarını denetlemeye gelen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bu sırada bir kahvehaneye girip vatandaşlarla sohbet etti ve uyuşturucu ile mücadele ettiklerini anlattı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız can ve mal güvenliği için, yeni yılı huzur içerisinde geçirmeleri için, Adanalı şehidimiz şehit Adem Oğuz kardeşimizin adını verdiğimiz bu huzur ve güven uygulamasını yaptık. Toplam bin 850 personelimizle, 215 kara ekibimizle, dedektör köpeklerimizle bugün huzur ve güven uygulamasını sabah 08.00 itibariyle başlattık. Yarında tekrar devam ettireceğiz. Bu uygulamamızda 14 ruhsatsız tabanca, bunlara ait mermi, 12 ruhsatsız av tüfeği ve bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Bu uygulamalarımız Adanalı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamaları için, özgürlük ve güvenlik dengesine dikkat ederek devam edecektir. Daha huzurlu bir Adana için uygulamalarımız devam edecek.”