Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Aralık ayında Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar bu yıl yerini yağmura bıraktı. Tarihinde nadir bir an yaşayan Ardahanlılar, kış aylarının ortasına gelirken yağan yağmurdan dolayı şaşkın durumda olduklarını belirtiyor.

Yağmurun bu mevsimde yağmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini ifade eden vatandaşlar, ''Geçen seneye oranla bu yıla bakıldığı zaman; geçen yıl Aralık ayında sıcaklık eksi 27'lerde seyrediyordu. Şimdi baktığınız zaman yağmur yağıyor, hava gayet sıcak ve güzel gidiyor. Ardahan'da beklenmedik bir şey'' ifadesini kullandı.

Çataldere köyü halkından olan Tayfur Kılıç, köyünde kış aylarında yağmur yağmasının inanılır gibi olmadığını belirterek ''Yağmur yağıyor, sabah muazzam bir güneş vardı. Ardahan tarihinde görülmemiş bir olay. Kış aylarında yağmur yağması inanılır gibi değil'' şeklinde konuştu.