Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Çifti, ne yerel mahkeme ne de Yargıtay boşayamadı. Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Zeynep A., “Giray A., etrafa zarar veriyor. Bana zaman zaman şiddet uyguladı. Boşanmak istiyorum. Tazminat talep ediyorum” dedi. Eşine karşı şiddet uygulamadığını belirten Giray A. ise, “Zeynep A., depresyonda. Ayrıca tahsilli birisi ve çalışmaması için hiçbir sebep bulunmuyor. Nafaka ve tazminatın reddini istiyorum” dedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Hüküm temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetkisiz olduğunu belirterek dosyayı Ankara 2. Aile Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 2. Aile Mahkemesi de kararında yetkisiz olduğu yönünde karar verince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Hukuk Genel Kurulu, dosyada eksikliklerin olduğunu belirterek davanın tamamen geri çevrilmesine karar verdi.