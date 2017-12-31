Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarda yazım ile imladan kaynaklanan anlam değişikliklerinin düzeltilmesi başladı. Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebilecek. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Yurt dışında bulunanlar ise talepleri için dış temsilciliklere başvurabilecek. Ad ve soyadı değişikliği kararlarıyla ilgili il ve ilçe idare kurulları tek veya toplu karar verebilecek.



KOCANINKİ DEĞİŞİRSE...

Alınan bu kararlara göre, nüfus müdürlüklerince gerekli düzeltmeler yapılabilecek. Değiştirme taleplerinde bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmayacak. Kimliklerdeki hatalı yazımlarda, soyadını değiştiren erkek ise kendisiyle beraber varsa eşi ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadlarını düzelttirebilecek. Soyadını değiştiren kadın ise kendisiyle beraber varsa ergin olmayan çocuklarının da soyadlarındaki hatalı yazımları değiştirebilecek.