Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engel esas o insanların yaşayışında karşılaştığı engelleri kaldırmayanlardır" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de 8 buçuk milyonun üzerinde engellisi olan bir ülkede yaşadığımızı belirterek, "Eğer hayat bir imtihansa bu imtihanı yaşayan ve engeli olmadığını düşünen bizler, her birimiz bir engelli adayıyız" diye konuştu. daha sonra Muhammed'in babası Hızır et-Tavil ve ağabeyine üzerinde 15 Temmuz logosu olan saat hediye edildi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.