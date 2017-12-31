Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın simgesi olan Kerim bebeğin ardından, 2 yaşındaki Kasım Kahveci de benzer acıları yaşıyor. Kasım, 3 Aralık'ta rejim uçağının Hammuriye beldesine yaptığı bombardımanına anne kucağında yakalandı. Küçük çocuk, öksüz kalırken, burun ve ağız çevresinden ağır yaralar aldı, bütün üst çenesini, burun boşluğunu, dudak ve yanak dokularını kaybetti. Şuurunu da yitiren Kahveci, 2 gün yoğun bakımda makineye bağlı kaldı. Oğlunu güçlükle besleyebilen baba Muhammed Kahveci "Acilen ameliyat olması gerekiyor" dedi. Doktor Ebu Osman ise "Elimizde tedavisini yapabilecek malzemeler yok. Ameliyat olmazsa hayatının geri kalanı bu yüz deformasyonuyla sürecek" diye konuştu.