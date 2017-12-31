Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da özel güvenlik görevlisi olan Hatice Koç (29), 10 Aralık 2016'da Vodafone Park Stadı yakınında düzenlenen bombalı saldırıdan kıl payı kurtuldu. Koç, 21 gün sonra yılbaşı gecesi Ortaköy Reina'da mesaideyken DEAŞ'lı terörist Abdulqadir Masharipov'un açtığı yaylım ateşi sonucu hayatını kaybetti. Küçük yaşta öksüz kalan 3 buçuk yaşındaki kızı Hiranur, anne özlemini ondan geriye kalan eşyalarla gidermeye çalışıyor. Küçük kız, anne diye çantasına sarılıyor. Balıkesir Erdek'te yaşayan ve torununa bakan Abdullah ve Döndü Koç, kızlarını kaybetmenin acısını hâlâ yüreğinde taşıyor. Hiranur'un evladının hatırası olduğunu dile getiren dede Koç "Kızım Hatice, işe giderken Hiranur'un çoraplarını çantasına koyar, yanında götürürdü. Onları koklayarak kızının hasretliğini gideriyordu. Kızım vefat ettikten sonra torunum, o çorapları bazen ayağına giymeye çalışıyor, bazen kokluyor, annesinin çantasına sarılıyor. Bunlarla annesinin kokusunu alıyor" ifadelerini kullandı. Anneanne Koç ise "Kızım eşinden boşandığı için torunum 1 haftalıkken bize geldi. Onu ben büyüttüm. Kızımla en son olay günü öğlen telefonda konuşmuştuk. Hiranur'a oyuncak almıştı ama getiremedi. Allah kimseye bu acıyı vermesin, şehit annesi olduğum için gururluyum. Rabbim devletimizi, bayrağımızı hiçbir zaman yere indirtmesin. Şimdi tek bir amacım var kızımın emanetine güzel bir gelecek hazırlamak" şeklinde konuştu.