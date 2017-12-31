Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyıl'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika'nın Houthalen kasabasında defnedildi. Houthalen Belediyesi, Akyıl için teröre karşı birlikteliği göstermek amacıyla anıt hazırladı. Anıt, 3 Ocak'ta düzenlenecek törenle açılacak. Oğlunun bir arkadışını ziyaret etmek için Türkiye'ye gittiğini söyleyen baba Mehmet Kerim Akyıl, şunları dedi: Yavrumu kaybettikten sonra burada yaşayan yabancı ve Türk aileler bize destek verdi. Oğlum adına fidan dikildi. Şimdi olayın birinci yılında terörden korkulmadığını göstermek için anıt hazırlandı.