Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş kazası sonucunda 20 yaşındaki Suriyeli A.E.W.'nin sol kolunun koptuğu ihbarı İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Komuta Kontrol Merkezine ulaştı. İhbarın ekiplere ulaşması ile birlikte 112 ekibi dört dakika gibi kısa bir sürede vakaya ulaşarak hastanın ambulansta ilk müdahalesini yapmıştı. Hasta, kanama kontrolü yapılıp damar yolu açılarak serum takıldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisine nakledildi. Erciyes Üniversitesi acil servisinde müdahalesine devam edilen hasta, ortopedi servisi tarafından değerlendirilerek tomografileri çekildi, yara temizliği yapıldı ve kopan parça soğuk muhafazaya alındıktan sonra mikrocerrahi için il dışına sevk talep edildi. 6 saat içerisinde ameliyata girmesi gereken vaka, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin koordinasyonu ile İl Sağlık Müdürlüğü ASKOM ekipleri tarafından il dışından Konya, Adana, Mersin, Antalya ve Ankara ilindeki mikrocerrahi merkezleri hızlıca arandı.



Ankara hava operasyonundan da destek isteyen ekipler hasta için uçak tahsis edilmesi ile Adana'da Ortadoğu ve EPC Hastaneleri ile görüştü. EPC Hastanesi'ndeki mikrocerrahi ekibi, Ortadoğu Hastanesi'nde operasyonu yapmanın yoğun bakım açısından daha verimli olacağını belirtmesi ile ameliyatın Ortadoğu Hastanesi'nde yapılması kararlaştırıldı.



Adana'da yer bulunan hasta, hava operasyonunun yönlendirdiği uçak ambulansla Kayseri'den alınıp Adana'ya nakledildi. Dr. Muhsin Dursun, Dr. Özgür Toprak, Dr. Faruk Salıoğlu'ndan oluşan ekip ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Operasyonla tekrar kolu yerine dikilen hasta; yoğun bakıma alındı.