Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine Başkale ilçesinin Aşağı Çaldıran Mahallesi’nde durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan aramda 96 kilo 526 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve araca el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.