Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde önüne koyduğu “Mağdur durumdayım, yardımlarınız için sağ olun, Allah razı olsun” yazılı kağıt ile vatandaşların ve turistlerin duygularını istismar eden dilenci yakalandı. İstismar etmesinin yanı sıra ağlayan dilencinin daha önce de bu şekilde dinlendiği için zabıta ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. İhbar üzerine caddeye gelen zabıta ekipleri, dilenciyi yakalayarak araca götürdü.
Taksim’de 'ağlayan dilenci' zabıtalar tarafından yakalandı
31.12.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde ağlayarak vatandaşların ve turistlerin duygularını istismar edip onlardan para dilenen yaşlı adam zabıta ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Dilencinin daha önce de bu yöntemle birçok kez dilendiği ortaya çıktı.
Etiketler : Beyoğlu,ağlayan dilenci,taksim,
532345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532345.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER