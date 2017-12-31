Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde önüne koyduğu “Mağdur durumdayım, yardımlarınız için sağ olun, Allah razı olsun” yazılı kağıt ile vatandaşların ve turistlerin duygularını istismar eden dilenci yakalandı. İstismar etmesinin yanı sıra ağlayan dilencinin daha önce de bu şekilde dinlendiği için zabıta ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. İhbar üzerine caddeye gelen zabıta ekipleri, dilenciyi yakalayarak araca götürdü.