Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan  kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan Suriyeli sığınmacıya ait köpek itfaiye  ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele  Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, bir hafta önce kirpiyi  yakalamaya çalışırken kayalıklara sıkıştı.Birkaç gün imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan Süleyman ve  yakınları, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği  sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için üç gündür çalışma yürütüyordu.Bu kapsamda bugün yağışa rağmen hilti matkapla kayaları kırarak alanı  genişleten ekipler, uzun süren çalışmanın ardından hayvana ulaştı.

Kayalıkta sıkışan köpekten güzel haber geldi

Bulunduğu yerden çıkarılan ve isminin "Çimen" olduğu belirtilen köpeğe  ekipler su verdi. Halsiz olduğu gözlenen köpek tedavi için ilçedeki kliniğine  götürüldü.Köpeğinin kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cuma  Süleyman, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir hayvanı kurtarmak için  burada bulunduğunu ve ekiplere yardım ettiğini söyledi.Yetkililere ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Süleyman, "Onun  kurtarılacağına inanıyordum, şu anda mutluyum. Çimen güçlü bir hayvan o sayede  dayandı, şimdi de iyi görünüyor, ona en güzel şekilde bakacağız." dedi.İtfaiye erleri ise hayvanı kurtarmak için büyük çaba sarf ettiklerini  dile getirerek, köpeği kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.