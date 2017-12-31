Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... 2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kazanan numaralar belli oldu mu? MPİ 2018 büyük ikramiye kaç numaralı bilete isabet etti. 2018 Milli Piyango çekilişi sorgula. Milli piyango biletlerine yoğun ilgi sürüyor. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazandıran numaralar daha şimdiden milyonlarca vatandaşın kafasını kurcalıyor. Herkes bu geceki çekilişe kilitlenmiş durumda, peki yeni yılın talihlisi kim olacak? Bu seneki büyük ikramiye uçuk boyutlarda hayaller kurdurabilecek cinsten peki 2018 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Tam Liste belli mi? 2018 MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı sizler için bu haberde yer alacak. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Çekiliş sonrası biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.2017 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edip, biletinize ikramiye ya da amorti çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde kazananların tam listesi bu haberde...



Büyük ikramiyeyle 255 Tesla alınabilecek

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananlar bu parayla bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 Bitcoin, elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, İstanbul'da 20 lüks villa, 57 bin cumhuriyet altını alabilecek. Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin tamamına yakını neredeyse tükendi. Biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bilet gişeleri önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanını yaşıyor. Milli Piyango'nun, 31 Aralık pazar akşamı yapılacak Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, talihli adaylarının hayallerini süslüyor. Millî Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek. Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor. En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.



300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire de alınabilecek büyük ikramiyeyle, sayısız kedi evi, tonlarca mama, sabahı bekleyen Ağrılı Ramazan gibi binlerce hastanın protez ya da tedavi masrafı, çorak topraklara dikilebilecek milyarlarca ağacın bedeli, bakıma muhtaç yaşlılara destek ya da eğitime ulaşmada dezavantajlı on binlerce çocuğun öğretim masrafları karşılanabiliyor.





MPİ bilerleri kaç para?

Para parayı çeker diye bir laf vardır, hayal kurmak güzel ama bilet almak için de para lazım. Peki Milli Piyango biletleri ne kadar işte size o rakamlar... Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Bilet fiyatları ise değişmedi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.





Milli piyango ikramiyesinin vergisi ne kadar olur?

Milli piyangoyu kazanan kaç para vergi ödeyecek? Milli Piyango'nun, Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, 5 liralık 12,2 milyon adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor. 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 61 milyon liralık büyük ikramiye, 305 bin adet 200 lira, 610 bin adet 100 lira ve 1 milyon 220 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 500 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 455 otomobilin ağırlığına denk geliyor.





2018 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde toplam kaç para dağıtılacak?

2018 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak. 31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. 2018 MPİ yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.



MPİ yılbaşı biletleri son 10 yılda hangi numaralar kazandı?



2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773



