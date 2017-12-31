Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan bir şahsın Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunu tespit etti. Polis hemen adrese baskın düzenledi. Baskında yakalanan şahıs, kendisinin Ali Can P. olduğunu ileri sürdü. Polis, emniyete getirerek yaptığı parmak izi çalışmasında şahsın aranan Halil P. olduğunu belirledi. Şahsın 3 kez karşılıksız çek düzenleme suçundan 174 bin 491 lira, ayrıca 2 kez resmi belgede sahtecilik ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil P., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Açık cezaevine konulan Halil P., bir gün sonra yeniden firar etti. Polis, her yerde Halil P'yi arıyor.