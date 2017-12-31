Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün başlayan sağanak yağış sebebiyle ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ballı Mahallesi'nde elektrik tellerinin koparak yere düşmesi sonucu sokakta gezen 3 köpek akıma kapılarak telef oldu. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yıldırım, köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu belirterek, "Vatandaşlar akıma kapılmasın diye telleri yoldan çektim. Teller hala yolda, durumu TEDAŞ'a bildirdim. Gelmelerini ve arızayı gidermelerini bekliyoruz" dedi.