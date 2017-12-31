Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, değişik tarihlerde kamyonlardan ve iş makinelerinden depo kapağını kırarak bin 630 litre mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. 9 ayrı olay gerçekleştirdiği belirlenen Serdal T., Şeref G., Hasan E. ve Eymen C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Park hâlindeki araçlardan mazot çalan 4 kişi tutuklandı
31.12.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta park hâlindeki iş makineleri, tır ve kamyonlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Etiketler : kahramanmaraş,mazot,hırsız,
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