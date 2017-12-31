Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, değişik tarihlerde kamyonlardan ve iş makinelerinden depo kapağını kırarak bin 630 litre mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. 9 ayrı olay gerçekleştirdiği belirlenen Serdal T., Şeref G., Hasan E. ve Eymen C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.