Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.00 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa geldi. Burada bir süre gezinen şahıslar, etrafı kolaçan ettikten sonra sokakta park halindeki yaklaşık 20 bin değerindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.