Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 03.00 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı kasklı 2 hırsız motosikletle sokağa geldi. Burada bir süre gezinen şahıslar, etrafı kolaçan ettikten sonra sokakta park halindeki yaklaşık 20 bin değerindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
1 dakikada 20 bin liralık motosikleti çaldılar
31.12.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir’de kasklı ve motosikletli 2 kişi, yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosikleti 1 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler : Ataşehir,hırsızlık,
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