Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Betül Tarakçıoğlu (24) bir tırın altında kaldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Betül Tarakçıoğlu’nun sabah çalıştığı iş yerine gittiği bildirildi.