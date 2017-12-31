Saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Betül Tarakçıoğlu (24) bir tırın altında kaldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Betül Tarakçıoğlu’nun sabah çalıştığı iş yerine gittiği bildirildi.
24 yaşındaki kadın tırın altında can verdi
31.12.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan evli ve bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti.
Saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Betül Tarakçıoğlu (24) bir tırın altında kaldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : ordu,haberler,kaza,trafik kazası haberleri,
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