Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkez Yüreğir ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İki telefon kullandığı tespit edilen N.B'nin, örgütsel görüşmeleri yaptığı öne sürülen cep telefonu ise attığı tuvalette bulundu. N.B'nin "gaybubet evi"nde kalan akrabaları MA. ve Z.V.A'ya destek sağladığı ileri sürüldü. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.