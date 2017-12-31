Çocuğun ve durakta bekleyenlerin araya girmesine rağmen sakinleşmeyen 2 kadın, polisin gelmesiyle ikna olup, ayrıldı. Denizli'deki Gazi Bulvarı'nda otobüs durağı önünde çocuğuna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen bir anneye, bu sırada yanlarından geçen bir kadın müdahale etmek istedi. Bunun üzerine 2 kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine araya giren çocuk, annesini uzaklaştırmak istedi. Tartışmayı sürdüren iki kadını, durakta bekleyenler de sakinleştiremedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, araya girip, 2 kadını ikna etti. Sakinleşen kadınlar daha sonra, ayrıldı.
Denizli'de oğluna bağıran kadının üstüne yürüdü!
31.12.2017 - 11:44 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de, oğluna sözlü şiddet uyguladığı öne sürülen anne ile kendisini uyaran kadın arasında sözlü tartışma çıktı.
Etiketler : Denizli,sözlü şiddet,yaşam haberleri,
532367 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532367.aspx
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