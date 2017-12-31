Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 09.00 sıralarında, Düzce Nusrettin Mahallesi Nusrettin Camii kavşağında meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yönetimindeki 81 FC 602 plakalı minibüs ile Tunahan Yıldırımoğlu yönetimindeki 81 FN 936 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil elektrik direğine, minibüs ise yol kenarındaki Muharrem Gümüşsoy'a ait evin giriş kapısındaki merdivene çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Tunahan Yıldırımoğlu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Minibüsün çarpması sonucu evin girişindeki merdivenler hasar görmesi üzerine ifade vermek için karakola davet edilen ev sahipleri pencerelerden çıkmak zorunda kaldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



