ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken eski belediye Başkanı Abdullah Topçu kansere yenildi. Giresun’un Görele İlçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 yılları arasında AK Parti’den iki dönem belediye başkanlığı yapan Abdullah Topçu (71), kanserden tedavi gördüğü Trabozn'daki Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eski Belediye Başkanı Abdullah Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle de dikkat çekerek ilçede Giresunlu Trump olarak tanınmaya başlanmıştı. Topçu’nun cenazesi pazartesi günü Köprübaşı Karakeş köyünde öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Giresunlu Trump, kanserden öldü
31.12.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Donald Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken eski belediye Başkanı Abdullah Topçu kanserden öldü.
Etiketler : ABD Başkanı,Donald Trump,Abdullah Topçu,
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