Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı mesajları ile 2018 yeni yıl tebrikleri bugün de rağbet görüyor. Hayır dolu temenni ve yeni hülyalarla başlanacak bir yıl öncesinde en güzel yılbaşı kutlama tebrik mesajı atmak isteyen vatandaşlar, yeni yıl mesajları aracılığıyla bu isteklerini gerçekleştirecek. 2018 için en iyi yeni yıl mesajları ve en güzel, en anlamlı yılbaşı tebrik mesajları, facebook, twitter, instagram ile sosyal medyada, whatsapp ve sms uygulamaları aracılığıyla ile telefonlara gönderilecek. İşte, tanıdık ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel yeni yıl mesajları ile en manalı 2018 yılbaşı tebrik mesajları derlemesi...



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Yeni yıl mesajları ile 2018 yılbaşı tebrik mesajları, sevdikleri, yakınları ve iş arkadaşlarına hayırlı bir sene dileğinde bulunmak vatandaşlar tarafından internette yoğun bir şekilde aranıyor. Akraba, sevgili ve eş dosta yeni yıl mesajı göndermeden önce en güzel yılbaşı mesajları seçeneklerini sorgulayan vatandaşlar, en iyi 2018 mesajlarını arıyor. İşte bu konuda kullanabileceğiniz en güzel yeni yıl yılbaşı kutlama mesajları derlemesi

2018 YENİ YIL MESAJLARI (KISA-UZUN)





*Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

*2018 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.







YENİ YIL(2018) KUTLAMA MESAJLARI

2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler..

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar…

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!



Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.



Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!



Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar…



Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar…

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize pekguzelsozler.com uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar...

* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

* Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

* Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

* Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

2018 YILBAŞI SMSLERİ İÇİN TIKLA







*2018 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

*Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

*Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

*Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

2018 WHATSAPP YENİ YIL MESAJLARI







*Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim

*Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

*Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

YILBAŞI UZUN VE KISA SMS'LERİ

*Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

*Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

*2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

*Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2018 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

*2018 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2017 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..



YILBAŞI TWITTER MESAJLARI

- Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..



- Bu yılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. Mutlu huzurlu ve sağlıklı seneler.

- Yaşamın kaynağı sevgi, sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

- Coşkulu ama yorgun bir yıl daha geçti.. 2018 yılında sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesi, mutlulukların en büyüğünün gelmesi dileğiyle.. Mutlu yıllar dilerim

YILBAŞI HEDİYESİ NE ALINABİLİR?





- Karıştırıcı Kişiye Özel 50 Yıllık Takvim Magic Mug

- Sihirli Kupa Tek Fotoğraflı Bir Yıl Böyle Geçti Yılbaşı Yapbozu Yılbaşı Sweatshirtleri

- Show MustGo On Nostaljik Lezzetler ve Oyuncaklar LoveMatter

- Aşk Ölçer Kraft Origami Cüzdan

* Bir bayanı mutlu etmenin yolu güzel hediyelerden geçer. Bayan sevgiliye hediye ne alsam diyenler için birbirinden güzel seçenekler...

1-Parfüm (ilk sırada parfüm var, aslında kızların çoğu sizin seçtiğiniz bir kokuyu kullanmak istiyorlar beyler)

2-Çiçek (çiçek sevmeyen alerjisi olan kızlar olabilir ama bu tarz ekstrem durumlar dışında çiçek genellikle beklenen hediyeler arasında)

3-Yüzük (yüzükten kastımız öyle düz bir yüzük değil, anlamlı olması bekleniyor)

4-Yemek Organizasyonu (bu hediyeden çok süprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış, ortamı güzel olan bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar)





5-Kolye (kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bişeyler yazmalı ya da içinde fotoğraflarınız olmalı)

6-Fotoğraf Albümü (ikinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir)

7-Çikolata (Tabiki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.)

8-Kendi yaptığınız müzik CD si (İçinde birbiriniz için anlamı olan şarkılar varsa tamamdır.)

9-Film (sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir)

10-Ayakkabı (sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler)

11-Çanta (Ayakkabı için geçerli olan kurallar çanta için de geçerli. Eğer sevgilinizin hoşuna gitmeyecek bir çanta alırsanız ya sizi kırmamak için onu değiştirmez ama kullanmaz, ya da değiştirir ve siz üzülebilirsiniz)

12-Kozmetik Mağazasından Hediye Çeki (Kızların makyaj malzemelerine düşkün oladuklarını, olmasalar bile illaki kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Yani aslında çok işlevli bir hediye.)

13- Vücut Bakım Setleri (Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.)





Yılbaşı mesajları ile 2018 yeni yıl tebrikleri bugün de rağbet görüyor. Hayır dolu temenni ve yeni hülyalarla başlanacak bir yıl öncesinde en güzel yılbaşı tebrik mesajı atmak isteyen vatandaşlar, yeni yıl mesajları aracılığıyla bu isteklerini gerçekleştirecek. 2018 için en iyi yeni yıl mesajları ve en güzel, en anlamlı yılbaşı tebrik mesajları, facebook, twitter, instagram ile sosyal medyada, whatsapp ve sms uygulamaları aracılığıyla ile telefonlara gönderilecek. İşte, tanıdık ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel yeni yıl mesajları ile en manalı 2018 yılbaşı tebrik mesajları derlemesi...