Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde yaşandı. Adıyaman’dan mucur yükleyerek Şanlıurfa merkeze gelmekte olan Mehmet Ali Boz (47) yönetimindeki 06 FY 1894 plakalı hafriyat kamyonu, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki mucur ise yola saçıldı. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
31.12.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da devrilen mucur yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : Şanlıurfa,kaza,sürücü,öldü,
532379 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532379.aspx
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