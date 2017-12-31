Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde yaşandı. Adıyaman’dan mucur yükleyerek Şanlıurfa merkeze gelmekte olan Mehmet Ali Boz (47) yönetimindeki 06 FY 1894 plakalı hafriyat kamyonu, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki mucur ise yola saçıldı. Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.