Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Yazılıgürken Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı kavgada Necmi K. (28), Sefer G. (34) ve Mustafa G. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan Necmi K. ve Sefer G. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.