Yılbaşına saatler kala yeni yıla Uludağ’ın zirvesinde girmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Milli Parklar giriş noktasına kadar rahat ilerleyen trafik, arama noktasında uzun araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve diğer ülkelerden Uludağ’a gelen tatilciler, yeni yıla burada girmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek, oluşan trafiği normal karşıladı. Ayrıca yoğun sis de trafiği olumsuz etkiledi.
Uludağ’da yılbaşı yoğunluğu
31.12.2017 - 13:59 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yılbaşını geçirmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Etiketler : Uludağ,yılbaşı yoğunluğu,kış turizm merkezleri,
532398 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532398.aspx
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