Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı çevresindeki caddeler, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı meydana, özel harekat polisleri konuşlandırıldı. İstanbul’da yılbaşı önlemleri nedeniyle 37 bin polisin 24 saat esasına göre çalışacağı bugün güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı çevresindeki caddeler ve İstiklal Caddesine çıkan yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydana öğle saatlerinden itibaren kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi. Otomatik silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmazken, itfaiye araçları ve özel harekat polisleri de olası bir olumsuzluğa karşın meydana konuşlandırıldı.

Taksim'e çıkan tüm yollar saat 19.00'da kapatılacak



Öte yandan, Taksim’e çıkan caddelerin ve sokakların ise saat 19.00 sıralarında kapatılacağı öğrenildi. Taksim’in yanı sıra Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki yolların da saat 15.00 sıralarında kapatıldığı, Şişli ilçesindeki yolların ise saat 16.00 sıralarında trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren ise önceden belirtilen ilçelere ağır tonajlı araçların girişine izin verilmiyor.Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor.