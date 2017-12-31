Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde sabah saatlerinden itibaren yağmur aralıklarla devam ederken yüksek kesimlerde yoğun sis oluştu. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde trafik akışı durma noktasına geldi. Sis nedeniyle denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda sürücüler sis farklarını açarak ilerledi. Trafik ekipleri, yollarda sis ve buzlanma olabileceğine işaret ederek sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.