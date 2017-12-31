Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde, 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi."Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla Rize Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen festivalde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize AK Parti Milletvekili Hikmet Ayar ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ızgaraların başına geçerek vatandaşlara hamsi ikram etti.Belediye görevlileri tarafından pişirilen 2,5 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından 2 saatte tüketildi.

Festivale katılan yaklaşık 5 bin kişiye, hamsinin yanı sıra helva, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce alanda kurulan stantta çay ikramında bulunuldu.

"Güzel havanın tadını hamsi yiyerek, horon oynayarak çıkarıyoruz"



Karadenizli sanatçıların konser verdiği festivalde, halat çekme ve hamsi yeme yarışması da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.Kasap, 2018 yılının Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşların yeni yılını kutladı.Festivale katılan Keziban Çolak organizasyondan dolayı Rize Belediyesine teşekkür ederek, "Herkes biliyor ki hamsinin başkenti Rize'dir. Ailecek bu güzel havanın tadını hamsi yiyerek, horon oynayarak çıkarıyoruz." diye konuştu.