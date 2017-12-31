Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan Hakan Kutluay ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kutluay silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Kutluay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.