Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gözpınar köyünde yaşayan Hasan Okan (30), aynı evde kaldığı ağabeyi Turgut Okan (35) ile fındık bahçesinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Okan, ağabeyine tüfekle ateş etti, ardından da evine dönerek odasında başka bir tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan aile yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servsi ekipleri, Hasan Okan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Turgut Okan da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Okan'ın cesedi, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayın ardından sinir krizi geçiren anne Müyesser Okan'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.