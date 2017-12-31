Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman'dan 3 arkadaşı ile birlikte iş gezisi için önceki gün Kameruna giden iş adamı Ahmet Dinç (52), trafik kazası geçirdi. Dinç'in içinde bulunduğu otomobili tır ile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Dinç ile kimliği tespit edilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybetti. Haberi alan Dinç'in ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasıyla, cenazenin yarın Batman'a getirileceği belirtildi hayırseverliğiyle bilinenen evli ve 7 çocuk babası Ahmet Dinç Batmanda sağlık, akaryakıt ve tekstil alanlarında yatırımlar gerçekleştirmişti. Batmanda kurduğu özel bir hastanenin yanı sıra Ankarada da iki yıl önce özel bir hastane açmıştı.