Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Göksun Sokak'ta Musa Akın'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hâle gelirken, evde bulunan iki kuş telef oldu. Ev sahibi Musa Akın ve ailesinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi. 