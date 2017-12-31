Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Göksun Sokak'ta Musa Akın'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hâle gelirken, evde bulunan iki kuş telef oldu. Ev sahibi Musa Akın ve ailesinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.
Manisa'daki yangında bir ev kül oldu
31.12.2017 - 16:33 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir bina kullanılamaz hâle gelirken, evde bulunan iki kuş telef oldu.
Etiketler : manisa,manisa yangın,haberler,
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