Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Göksun Sokak'ta Musa Akın'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hâle gelirken, evde bulunan iki kuş telef oldu. Ev sahibi Musa Akın ve ailesinin yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.