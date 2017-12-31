Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esrar yetiştirildiği istihbaratına ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Temmuz sabah saatlerinde Alanya’nın kırsalında bulunan Bademağacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda 28 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili Abdülkadir S. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir S., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu yargılanan Abdülkadir S., Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Abdülkadir S. ifadesinde, "Ben uyuşturucu ektiğimi kabul ediyorum. Bunu kardeşimin ölümünden sonra bunalıma girdiğim için kendi esrar ihtiyacımı karşılamak amacıyla ektiğimi de size söyledim. Ben bu kadar çok miktar çıkacağını düşünmedim. Kesinlikle amacım esrar temin edip satmak değildi. Uyuşturucu madde ticareti suçunu kabul etmiyorum. Küçük çocuklarım var tutuklu kaldığım için ailem de mağdur oluyor" diyerek beraatını talep etti. Abdülkadir S. mahkeme heyeti tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı. Duruşmanın ardından sanık tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.