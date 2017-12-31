Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Atça Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyesi bir grup avcı sabah saatlerinde ördek avlamak için Yenipazar ilçesi civarından kayıkla Menderes Nehri’ne açıldı. Hasırcı Ovası mevkiine gelen avcılar, nehirde çalılıklara takılmış bir ceset ile karşılaşınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Cumhuriyet Savcılığının nezaretinde yaptıkları incelemede nehirdeki cesedin 20 gündür aranan Rahime Yüce’ye (42) ait olabileceğini değerlendirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su Altı dalgıçları tarafından nehirden çıkarılan cesedi yakınları ayağındaki ayakkabılardan teşhis etti. Olay yerine gelen Rahime Yüce’nin yakınları gözyaşlarını tutamazken, talihsiz kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Son görüldüğü yerden 16 kilometre ileride bulundu

Evli ve 2 çocuk annesi olan Rahime Yüce, 12 Aralık günü evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Yakınları ve ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında Yüce’nin kimliği ile çantası Nazilli-Bozdoğan köprüsü üzerinde bulunmuş, bunun üzerine ekipler Menderes Nehri’nde arama çalışması yapmıştı. Talihsiz kadının cesedi en son görüldüğü Nazilli-Bozdoğan köprüsünden yaklaşık 16 kilometre ileride Yanipazar Hasırcı Ovası mevkiinde bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.