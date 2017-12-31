Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zengin olma hayali aklından çıkmayan vatandaşlar yeni yıla saatler kala bilet almaya hız kesmeden devam ediyor. Milli piyango bileti alan herkesin aklında kısa bir an bile olsa en çok çıkan ve kazandıran numaralar neler diye geçirmekte. Geçtiğimiz senelerde en çok çıkan ve kazandıran numaraları sizin için haberimizde derledik. En çok çıkan rakam tam 17 defa ile 3 rakam; en az çıkan rakam 0 ve 6 olarak belirlenmiştir. Millî Piyango 2018 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklanır açıklanmaz zenginlik hayalleri kuranların 61 milyon hayalleri suya düştüğünde bu sefer amorti nedir? amorti kaç para veriyor? teselli nedir? diye hemen aratmaya koyulacak. Biletinizin son 3 rakamını ödemekle yükümlü olan gezici ve sabit bayilerdir. Milli piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasası ile güvenceye alınmıştır. Bu gece 2018 Millî Piyango çekilişi sonuçları açıklandığı an MPİ amorti bilet sorgulama işlemini haberimizden tek tıkla ulaşabilirsiniz. İşte Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi Amorti kazanan numaralar ve 2018 milli piyango amorti çıkan numaralar…

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AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına isabet etmesine göre biletlere verilmekte olan ikramiye çeşitidir. Değeri biletin değeri kadar etmektedir. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte sona ermektedir. Amortide iki rakam vardır. Bunun bir üst noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma:Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi,

ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2017 Pazar günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 61 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 519377

YILBAŞI PİYANGO ÇEKİLİŞİ EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

0 : 4 1 : 8 2 : 10 3 : 17 4 : 4 5 : 7 6 : 4 7 : 9 8 : 8 9 : 6 Rakamlar dengeli dağılsaydı, her rakam ortalama 7.7 defa çıkardı. En çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır. Rakamların çıktığı çekiliş sayıları da birbirinden oldukça farklı görünüyor.

60 MİLYONA KAÇ EV SATIN ALINIR?

Avcılar'dan 272 adet...

Bağcılar'dan 217 adet...

Bahçelievler'den 226 adet...

Bakırköy'den 83 adet...

Başakşehir'den 200 adet...

Beykoz'dan 78 adet...

Beylikdüzü'nde 271 adet...

Beyoğlu'ndan 85 adet...

Çekmeköy'den 238 adet...

Kadıköy'den 79 adet...

Kartal'dan 213 adet...

Silivri'den 345 adet...

Üsküdar'dan ise 150 adet ev almak mümkün...

PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

Bu yılın talihlisi eğer sizseniz ikramiyenizi nereden alacaksınız? Sorusunun cevabını burdan bulabilirsiniz. Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞINDA KAÇ LİRA VERİYOR?

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak.

31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI



Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango'da en çok çıkan şanslı rakamlar / Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.

Milli Piyango çekilişinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile de büyük ikramiye kazanabilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşında düzenlenen "Özel çekiliş", son 10 yılda 40 kişiyi zengin etti. Çekilişlerde en şanslı il İstanbul, en fazla çıkan numara ise 3 oldu.

Milli Piyango 'da son yılların yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan bilet numaraları:

31/12/2013 : 2174451

31/12/2012 : 6718374

31/12/2011 : 4336149

31/12/2010 : 8821270

31/12/2009 : 9025160

31/12/2008 : 3326924

31/12/2007 : 1121383

31/12/2006 : 5503833

31/12/2005 : 2138345

31/12/2004 : 3786127

31/12/2003 : 5196322

31/12/2002 : 3387202

31/12/2001 : 6357990

31/12/2000 : 4758783

31/12/1999 : 2074891

31/12/1998 : 5193773

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, tarihin en büyük ikramiyesi verilecek. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, 2017 Milli Piyango ikramiyesi olarak 61 milyon TL büyük ikramiye kazanarak tarihe geçecek. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "20 Eylül 2017 Çekilişi" yapıldı. Çekilişle, şanslı numaralar talihli kişilerin hayallerini gerçekleştirecek.

Eskiden bu sorunun tek bir cevabı vardı: Gazetelerden. Gazeteleri bir heves alıp oldukça uzun bir listeden bilet sorgulama yapmak adeta işkenceydi. Fakat günümüzde Milli Piyango bileti sorgulama TIKLA OĞREN oldukça kolay. Hem internetten hem de telefondan Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve 2018 MPİ bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyoruz:

Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı'nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66

Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1'i tuşluyorsunuz.

Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz.

0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1'e basarak tekrar girme şansınız var)

Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.

Girdiğiniz numaranın onayı için 0'ı tuşlamanız isteniyor.

Bu kadar basit! Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİŞİNİN SAATİ VE KANALI

2018 Milli Piyango çekilişi ne zaman, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? Yılbaşı özel çekilişi her yıl olduğu gibi bu yılda TRT ekranlarında yapılacak ve vatandaşlar büyük heyecan yaşayacak. Ayrıca 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişini Milli Piyango İdaresi internet sitesinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ KAÇ LİRA?

Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL

Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL

Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ İÇİN BİLGİLER

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

BİLET ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEDE REKOR

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ve rekor! Milli Piyango'da büyük ikramiye hafta sonu yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon TL olarak dağıtılacak. Yılbaşı ikramiyesinin dağıtılacağı hafta sonu Milli Piyango tüm oyunlarından 348 milyon 180 bin Türk Lirası ikramiye dağıtacak. Milli Piyango'nun bu dağıtacağı rakam vatandaşlarımıza şimdiden büyük hayaller kurdurmaya başladı. Cumartesi akşamı yılbaşı çekilişinde vatandaşlar önemli bir heyecan yaşadı. Ancak Milli Piyango yılbaşı çekilişinin yanı sıra Sayısal Loto için de çekilişi gerçekleşti. Devir eden Sayısal Loto'dan 1 milyon 613 bin Türk Lirası toplandı.

Türkiye'de şans oyunlarında diğer oyunların da devretmesiyle birlikte hafta sonu için rakamlar çılgın noktaya ulaştı. Türkiye'de geçen hafta, Sayısal Loto'da 1.6 milyon TL, Süper Loto'da 5.7 milyon TL, Şans Topu'nda da 1.3 milyon TL devretti. Gerçekleşen devirlerle bu hafta dağıtılacak yılbaşı özel çekilişiyle ikramiye 68 milyon TL'yi aştı. Tüm dağıtılacak ödülleri toplarsak, hafta sonu dağıtılacak toplam ikramiye, Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu'nda dağıtılacak ikramiyenin 356 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

BİLET VEYA KUPON ARKALARININ İMZALANMASININ FAYDASI NEDİR?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYIP ALINMAYAN İKRAMİYELERİN DURUMU NEDİR?

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.