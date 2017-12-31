Sabah saatlerinde Bedir Adası yakınlarında sahile vurmuş bir yunus balığı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Büyük bir yunus balığını ölü vaziyette bulan yetkililer balığa incelemek üzere sahilden götürdü.
Marmaris’te ölü yunus karaya vurdu
31.12.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde ölü bir yunus balığı karaya vurdu. Ekipler tarafından sahilden alınan yunus balığının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler : Marmaris,ölü yunus,
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