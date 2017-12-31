Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Bedir Adası yakınlarında sahile vurmuş bir yunus balığı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Büyük bir yunus balığını ölü vaziyette bulan yetkililer balığa incelemek üzere sahilden götürdü.