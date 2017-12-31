Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Suriyeli anne Ayşe A.'nın pazarda olduğu sırada başlayan yangın kısa sürede iki kız kardeş Müde A. (4) ile Fedua A.'nın (5) kaldığı odayı sardı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire kapısını kırıp iki kız kardeşi dışarıya çıkardı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri bulunan baygın haldeki kız kardeşler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran 4 yaşındaki Müde A., sağlık ekiplerinin yolda yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alınan küçük kızların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Olaydan sonra evde geniş çaplı araştırma yapan itfaiye ekipleri, yangının evdeki çoklu uzatmanın fişi olmadığı halde çıplak halde elektrik prizine takıldığı, aynı uzatmadan evde elektrik sobası ve televizyonun çalıştırıldığı prizde meydana gelen kontak nedeniyle çıkmış olabileceğini belirledi. Yangının kesin çıkış nedeninin bilir kişi tarafından belirleneceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.