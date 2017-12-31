Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla saatler kala Ankara’da yılbaşı önlemleri başladı. Ankara’nın yeni yılı en yoğun karşılayacağı Kızılay 15 Temmuz Millî İrade Meydanı’na araç girişleri saat 20.00 itibariyle kapatıldı. Alana girmek isteyen vatandaşların detaylı bir şekilde aranmalarının ardından alana girişlerine izin veriliyor. 7 bin 344’ü polis, 2 bin 400’ü jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 güvenlik personeli caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde ve eğlence merkezlerinde görev alıyor.