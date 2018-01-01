Taksim Sıraselviler Caddesi'nde altı katlı binanın çatı katında yeni yıla girilen ilk dakikalarda iddiaya göre şöminenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye grupları müdahale etti. Çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Taksim'de bir binanın çatı katında yangın
01.01.2018 - 00:14 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında şömineden çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yeni yıla girildiği sırada çıkan yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar binanın en alt katındaki gece kulübüne girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
Etiketler : Taksim,yangın,
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