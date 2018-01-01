Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerde alkol denetimi yaptı. Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olan sürücülere yeni yıl zammı ile birlikte bin 2 lira trafik cezası kesildi.

Alkollü yakalanan bir sürücü ise kendisine kesilen bin 2 liralık ceza makbuzunu imzalamayarak polise zorluk çıkardı. Alkollü sürücü polis ekiplerin asayiş ekibi çağırması sonrası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar uygulamalarını sürdürdü.