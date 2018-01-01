Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Uray Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ganyan bayiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece geç saatlerde çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamını etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

İş yerinin kapısı ve pencereleri demir parmaklıklarla kapalı olmasından dolayı zor anlar yaşayan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Büyük çapta maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.