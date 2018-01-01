Akkapı Mahallesi'nde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle adrese gitti. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan iki ton tavuk eti ile bin canlı hayvan ele geçirdi. Aramalarda farklı markalara ait çok sayıda koli bulundu. Canlı tavuklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi, ele geçirilen beyaz etlerde hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı. İş yeri sahibine ise kaçak kesim yapmaktan para cezası uygulandı.
Adana'da 'kaçak tavuk kesimi' operasyonu
01.01.2018 - 09:47 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Seyhan ilçesinde kaçak tavuk kesimi yapıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, bin canlı hayvan ve iki ton et ele geçirildi.
Etiketler : adana,kaçak,et,tavuk,
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