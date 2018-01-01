Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılın ilk günü İstanbullu evde kaldı. İBB'nin trafik haritasında tüm noktaların yemyeşil olduğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

