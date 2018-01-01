Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 20 şahıs tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 20 FETÖ/PDY şüphelisi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.