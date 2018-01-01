Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde dört arkadaşı yılbaşını kutlamak için bir araya geldi. Gençler gece geç saatlere kadar eğlendi. Aynı odada uyuyan gençler sabaha karşı yanmaya başladı. Alınan bilgiye göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Gençler ısıtıcının devrildiğini fark etmedi. Çevredeki komşular evden duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, evin içinde bulunan gençleri dışarı çıkartmayı başardı. Biri ağır toplam dört kişi yaralandı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki O.V. Bozyaka Devlet Hastanesine sevk edildi. O.V.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.