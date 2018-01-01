Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, bugün saat 12.00 ile yarın sabah saat 08.00 arasında Erzurum, Kars ve Ardahan il genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinin tahmin edildiği belirtilerek, meteorolojik uyarı doğrultusunda ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.