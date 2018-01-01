Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, tükettiği fazla alkol M.Ç.'yi alkol komasına soktu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahıs kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.Ç.'nin uykusunda kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.