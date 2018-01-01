İddiaya göre, tükettiği fazla alkol M.Ç.'yi alkol komasına soktu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahıs kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.Ç.'nin uykusunda kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.
Sinop'ta alkol komasına giren bir kişi öldü
01.01.2018 - 14:06 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta yılbaşı gecesi aldığı aşırı alkol sonucu komaya girdiği ileri sürülen bir kişi, hayatını kaybetti.
Etiketler : sinop,alkol koması,haberler,
532580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532580.aspx
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