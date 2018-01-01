İddiaya göre, tükettiği fazla alkol M.Ç.'yi alkol komasına soktu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahıs kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.Ç.'nin uykusunda kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.